Śmieci, buty, wózki, meble, sanki, a nawet… zwierzęta. Tak wyglądają klatki schodowe

Dotąd na sąsiadów zwykle nie narzekała, jednak ostatnio na jej celowniku znalazła się sąsiadka z drugiego piętra. – To młoda rodzina, wprowadzili się przed rokiem. Mają dwójkę małych dzieci. Ogólnie nie mam do nich większych zastrzeżeń poza jednym najważniejszym: sąsiadka wystawia przed drzwi swojego mieszkania, co popadnie. Worki ze śmieciami od początku są tam na porządku dziennym. Zwróciłam kiedyś sąsiadce o to uwagę. Uśmiechnęła się i odpowiedziała, że zaraz je wyrzuci, ale na razie nie wyjdzie, bo jest sama z dziećmi. Przyjęłam to tłumaczenie, jednak sytuacja zaczęła się powtarzać – żali się pani Sławomira. – To prawie nigdy nie jest jeden worek: czasem to kilka worków ze śmierdzącą zawartością, bo to w końcu śmieci. Bywa, że czuć je w całym pionie.