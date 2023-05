Śmiertelnie niebezpieczne dla kotów i psów. Pozbądź się z domu jak najszybciej

Rośliny doniczkowe stanowią prawdziwą ozdobę. I chociaż ich uprawa ma w zasadzie same plusy, część z roślin zielonych jest po prostu niebezpieczna dla zwierząt. Co prawda psy i koty są mięsożerne i nie żywią się roślinami, ale zdarzają się wypadki, że nasz pupil postanawia "pobawić się" rośliną, przez co się w nią wgryza. Zazwyczaj dzieje się to pod naszą nieobecność.