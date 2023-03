Dlatego leżą "w nogach". Koty mają w tym ukryty cel

Co prawda, nie jest to miejsce, które można uznać za miękkie czy ciepłe, ale koty mają w tym ukryty cel. Jak się okazuje, koty uważają łóżko za doskonały punkt obserwacyjny, zwłaszcza jego schyłek, czyli tam, gdzie zwykle znajdują się ludzkie nogi. Poza tym koty wiedzą, że z tej części łóżka mogą zejść najszybciej, a robią to zwykle wtedy, kiedy chcą się posilić, załatwić czy po prostu pobyć chwilę w samotności. Mają też pełną swobodę ruchów.