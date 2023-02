Sneakersy, w których nie zmarzniesz. Idealne na obecną pogodę

Jeszcze do niedawna sportowe buty nosiliśmy głównie z ubraniami na trening. Opcja total look nadal ma wysokie notowania w modowych trendach, jednak coraz chętniej styliści miksują sportowe elementy ze stylem formalnym lub ubraniami w wydaniu glamour. Nie inaczej jest w przypadku sneakersów. To świetny wybór zarówno do dresów i jeansów, jak i do prostej dzianinowej spódnicy lub casualowej sukienki. Ta sma zasada dotyczy także sneakersów z wysoką cholewką. Tak naprawdę tym, co cię ogranicza, jest jedynie twoja wyobraźnia. Sneakersy dają ogromne pole do modowych eksperymentów, dlatego warto poddać się fantazji i tworzyć własne zestawy z tymi fantastycznym butami w roli głównej. Możesz nosić je przez cały dzień, łącząc np. z marynarką oversize, lub ze swetrem i prostą, ołówkową midi. Opcja na wieczór? Proszę bardzo: sneakersy z cekinową małą czarną albo satynowym kombinezonem. Postaw na ciepło, modny wygląd oraz wygodę i noś wysokie sneakersy każdego dnia.