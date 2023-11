Spojrzała na jej kreacje. Nie szczędziła krytyki

Stylistce nie spodobały się również kolory, które nosi Agata Kornhauser-Duda. - Zeszłabym trochę z tych kolorów. W ogóle nie używałabym zbyt mocnych kolorów, tylko wybrałabym dość neutralną paletę barw. Wyciszyłabym to wszystko. Te wszystkie formy ubrań, które się pojawiają i wyglądają jak z lat 80. One mi do pierwszej damy absolutnie nie pasują. Po prostu poszłabym w taki luksusowy minimalizm. To byłoby idealne, jeśli chodzi o urodę Agaty Dudy i styl prezencji, ale też pasowałoby do miejsc, w których się pojawia — czytamy w "Fakcie".