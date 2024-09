Spowalnia starzenie i ujędrnia skórę. Działa niczym eliksir młodości

Miękka, jędrna i zadbana skóra pozbawiona zmarszczek to marzenie wielu z nas. Okazuje się, że stosowanie botoksu czy innych zabiegów medycyny estetycznej nie jest konieczne. Wystarczy włączyć do swojej diety jedną potrawę, a skóra odzyska jędrność i blask.

Kolagen to białko, które jest naturalnie produkowane przez organizm. Występuje w kościach, zębach, włosach, paznokciach, skórze, a także w ścięgnach i stawach. Po ukończeniu 25 roku życia produkujemy go coraz mniej, co odbija się na kondycji skóry, na której to pojawiają się pierwsze zmarszczki.

Ten składnik pojawia się w wielu suplementach diety dedykowanych skórze, włosom i paznokciom. Najczęściej występuje w postaci tabletek lub proszku. Jeśli jesteś miłośniczką naturalnych metod dbania o zdrowie i urodę, możesz przygotować go w domu. Wystarczy ugotować bulion kolagenowy.

Pij jak najczęściej. Działa lepiej niż krem

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o diecie kolagenowej. To sposób żywienia oparty na spożywaniu jak największej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego bogatych w kolagen, m.in. mięsa, podrobów czy galaretek. Spożywane regularnie spowalniają proces starzenia się skóry, a także wzmacniają włosy, paznokcie oraz stawy.

Bulion kolagenowy to jedna z potraw, która dostarczy ci dużej dawki łatwoprzyswajalnego kolagenu, a także glutaminy i aminokwasów, które wspierają regeneracje mięśni. Skorzystają na nim nie tylko osoby chcące zadbać o swoją skórę, ale też seniorzy i sportowcy. Przygotowanie jest naprawdę proste. Należy zaopatrzyć się w dwa kilogramy kości wołowych, wieprzowych oraz rybich (można je mieszać) i gotować je na wolnym ogniu przez 2-3 godziny.

Bulion kolagenowy — przepis

Składniki:

2 kilogramy kości zwierzęcych (drobiowych, wołowych, wieprzowych lub rybich),

pęczek włoszczyzny,

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

2 liście laurowe,

2 ziarnka ziela angielskiego,

2 łyżki octu jabłkowego, winnego lub soku z cytryny

Wyjmij blachę i wyłóż ją papierem do pieczenia. Połóż na niej umyte i osuszone kości, a następnie wstaw je do piekarnika rozgrzanego do 200 stp.C. Piecz je przez 25-30 minut. W międzyczasie obierz warzywa i umieść je w dużym garnku. Popieczone kości dorzuć do warzyw razem z przyprawami i octem.

Po 30 minutach wlej do garnka tyle wody, żeby przykrywała wszystkie składniki. Włącz gaz i doprowadź bulion do wrzenia. Kiedy zacznie bulgotać, zmniejsz gaz i gotuj go jeszcze przez 7-9 godzin. Po ostudzeniu przelej wywar przez sitko. Przechowuj go lodówce. Spożyj go w ciągu tygodnia od przygotowania. Nadmiar bulionu można mrozić w zamrażarce.

