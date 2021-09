Sprawdź propozycje jesiennej ramówki. Co ciekawego tej jesieni?

Co jest potrzebne do korzystania z WP Pilota?

Żeby móc korzystać z WP Pilota na telefonie czy tablecie nie musisz kupować routerów czy specjalnie inwestować w nowy sprzęt – wystarczy dostęp do internetu. Jest to idealna opcja dla osób, które na co dzień nie oglądają telewizji, jedynie od czasu do czasu chcieliby obejrzeć jakiś konkretny serial czy program z legalnego źródła, wspierając przy ich twórców. Korzystanie z oferty WP Pilota nie jest w żaden sposób zobowiązujące, a sam abonament można anulować w dowolnym momencie.