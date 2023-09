Sprząta domy Polaków. Jej zarobki mogą zwalić z nóg

Udało się to jednak pani Łucji, która na co dzień pracuje jako sprzątaczka w okolicach Łodzi. Jak sama przyznała, obowiązki zajmują jej od ok. 42 do nawet 47 godzin tygodniowo. "Sprzątam prywatne domy, uwielbiam swoja prace, mam już dosyć duże doświadczenie wiec wszystko idzie gładko. Nie sprzątam "kibli na dworcu" tylko czyste, zadbane domy" - powiedziała.