Spacerowała po Gdyni. W obcisłej sukience wyglądała obłędnie

Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner spodziewają się dziecka. Tą radosną nowiną podzielili się ze światem w maju, a niedługo potem ogłosili, że powitają na świecie chłopca . Wszystko wskazuje na to, że gwiazda Polsatu w ciąży czuje się świetnie i nic nie stoi jej na przeszkodzie, by realizowała zawodowe projekty.

Look został uzupełniony krótką kurtką skórzaną w czekoladowym odcieniu . Zawadzka nie byłaby sobą, gdyby nie dorzuciła do tego kapelusza z szerokim rondem w kowbojskim stylu, który stał się w zasadzie jej znakiem rozpoznawczym. Całość prezentowała się fenomenalnie.

