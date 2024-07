Jest w ciąży. Wyznała, na co ma ochotę

Do porodu zostało niewiele czasu, ale Marcelina Zawadzka nie zwalnia tempa. Wciąż jest aktywna. Po powrocie z Tajlandii pojawiła się na planie programu "Farma", gdzie występuje w roli prowadzącej, nie ominęła też tegorocznego Open'era. Wygląda na to, że należy do tej grupy kobiet, które w ciąży czują się naprawdę dobrze. Teraz podzieliła się ciążowymi zachciankami.