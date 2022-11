Stefan z "Chłopaków do wzięcia" ma dość. Przykre, co piszą do niego fanki

Stefan Koch apeluje do adoratorek. Grozi sądem za hejt

Stefan z "Chłopaków do wzięcia" ostatecznie poznał swoją wybrankę. Związał się z Aldoną, z którą spodziewa się już pierwszego dziecka. Niestety najwyraźniej nie zniechęciło to jego adoratorek. Mężczyzna nagrał niedawno wideo, w którym zwraca się bezpośrednio do nich i mówi o hejcie, jaki spotyka jego oraz Aldonę z ich strony.