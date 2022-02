Stylizacje na randkę z ukochanym - zainspiruj się outfitami Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska i jej wieczorowe stylizacje na randki

Codzienny styl Anny Lewandowskiej to głównie sportowy casual - celebrytka na swoim Instagramowym koncie chętnie dzieli się z fanami i fankami relacjami z sali ćwiczeń, gdzie trenuje solo, z mężem albo ze swoimi podopiecznymi. Na co dzień trenerka wybiera zatem dopasowane komplety sportowe, legginsy i topy. W miejskim wydaniu również decyduje się na komfortowe ubrania casual, idealne na spacer z dziećmi, do służbowych podróży czy zwykłych spotkań towarzyskich.