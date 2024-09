Magdalena Lamparska na wieczór w stylu "Emily w Paryżu" pokusiła się o niebanalną stylizację, w której nie brakowało połączeń kilku gorących trendów. Aktorka zaprezentowała się w prześwitującej delikatnie mieniącej się w blasku fleszy koszuli z obszernymi, falbaniastymi rękawami. Ciekawy jest sam jej kolor - nieoczywista mieszanka szarości z błękitem świetnie pasuje do srebrnego dołu kreacji. To dość odważna propozycja, która nie każdemu przypadnie do gustu. Jednak Lamparska tę koszulę "obroniła" świetnie.