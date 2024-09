Przyszła w biustonoszu i "nagiej spódnicy". Tak ubrała się na ściankę

30. urodziny polskiej edycji magazynu "Elle" przyciągnęły same gorące nazwiska. Wśród gwiazd, które pojawiły się na wydarzeniu, znalazły się Barbara Kurdej-Szatan, Julia Wieniawa, Małgorzata Foremniak, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Magdalena Lamparska, która zaskoczyła wyborem tzw. nagiej spódnicy. Wyglądała obłędnie.

Aktorka postawiła na popularną wśród gwiazd - zarówno polskich, jak i zagranicznych, "nagą spódnicę". Kreacja z prześwitującego materiału z dodatkiem cekinów i białych oraz brązowych, wyszywanych wzorów, nie była jednak jedynym elementem, który przyciągał uwagę. Lamparska dobrała do niej czarny top w formie biustonosza. Przykrywała go czarna, klasyczna marynarka o lekko oversizowym kroju.

