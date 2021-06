Sukienki na wesele - Sprawdź co będzie modne w tym sezonie

Sukienki maxi, midi czy mini?

Nie ma to znaczenia, sukienki na wesele dla kobiet występujących w roli gości mogą być każdej długości. Dobierz fason w taki sposób, by równoważył proporcje Twojej sylwetki oraz eksponował jej atuty lub tuszował to, co uważasz za mankament. Pamiętaj, żeby wybierając kreację maxi unikać ciężko prezentujących się fasonów.