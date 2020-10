WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 swetry damskie 4 godziny temu Swetry damskie w modnych stylizacjach na jesień 2020 Są miękkie, ciepłe i nadają charakteru kobiecym stylizacjom. Jakie swetry dominują w trendach jesień-zima 2020/2021? Sprawdzamy najpiękniejsze modele i podpowiadamy, z czym je nosić! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Swetry damskie są zawsze proste w stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Najmodniejsze swetry na jesień 2020 – na te modele stawiamy w tym sezonie W sieciówkach królują przeskalowane kardigany zapinane na guziki, które tej jesieni nosimy solo na niewidoczny top na ramiączkach. Taki sweter to zdecydowanie must have sezonu! Hitem są też klasyczne, długie kardigany i dopasowane golfy z cienkiej, prążkowanej dzianiny. Te drugie z powodzeniem wykorzystasz w jesiennych outfitach do pracy. Największe zaskoczenie? Sportowe swetry damskie, które jesienią 2020 zastąpią nam tradycyjne, dresowe bluzy. Swetry o kroju hoodie z kapturem nosimy nie tylko w kompletach z dzianinowymi joggerami i nie tylko po domu. Taki model będzie świetnie wyglądał w towarzystwie jeansów czy cygaretek w kratę. Wolisz grube, warkoczowe sploty? Postaw na te w kolorach jesieni – beżach, camelach, brązach, śliwkowym fiolecie czy czerwieni i łącz z ciemnogranatowymi jeansami! Jedno jest pewne: wybór modnych swetrów damskich jest tak duży, że każda z nas znajdzie coś dla siebie. Sprawdź tutaj! Jak nosić swetry? Stylizacje, które pokochasz! Najmodniejsze modele będą idealną bazą wielu stylizacji – od typowo casualowych po bardziej eleganckie. Swetry damskie jesienią 2020 nosimy zarówno do jeansów, jak i do spódnic, sukienek czy sportowych spodni. Szukasz pomysłów na stylizacje ze swetrami? Zobacz najciekawsze propozycje i zainspiruj się! Sweter + spódnica midi – ciepły i kobiecy look Miksowanie faktur materiałów to najlepszy patent na stylowy zestaw z damskim swetrem w roli głównej, dlatego ulubione golfy, kardigany czy swetry z dekoltem V łącz nie tylko ze skórzaną ramoneską, ale też ze zwiewnym szyfonem, jedwabiem czy wiskozą. Strzałem w dziesiątkę będzie duet grubego, puszystego swetra ze spódnicą midi, która doda stylizacji lekkości i podkreśli kobiecość. Do takiego outfitu możesz dodać długie kozaki na obcasie albo botki kowbojki. Świetną opcją będzie też oversizowa kurtka skórzana lub jeansowa. A jeśli lubisz się wyróżniać, postaw na modny kapelusz i torebkę listonoszkę na szerokim pasku! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Sweter + jeansy – klasyka w nowej odsłonie Ten prosty set zyska unikalny charakter, gdy zamiast klasycznych fasonów wybierzesz te, które zdominowały tegoroczne trendy. Proste rurki z denimu zamień na jeansy z wysokim stanem w spranym, błękitno-szarym kolorze z szerszą nogawką. A tradycyjny sweter z dekoltem U zastąp oversizowym kardiganem na guziki z grubym, warkoczowym splotem. Look „podkręcą” też odpowiednio dobrane dodatki. Kowbojki z ćwiekami, rockowe workery, torebka-półksiężyc czy przeskalowany trencz to elementy, które sprawią, że pozornie prosty zestaw z jeansami i damskim swetrem będzie maksymalnie stylowy! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Minimalistyczna stylizacja ze swetrem – idealna do pracy Na klasykę warto postawić z kolei przy wyborze stylizacji ze swetrem do pracy. Tu najlepiej sprawdzi się minimalistyczny, dzianinowy golf, który dopasowuje się do sylwetki. Spraw sobie kilka modeli w bazowych kolorach – od czerni po beże i biel, a potem łącz je z eleganckimi damskimi garniturami i kompletami z tweedu czy wełny. Doskonałym wyborem będzie połączenie szarego, basicowego swetra z marynarką w kratę i spodniami cygaretkami. Egzamin w biurze zda też total look bazujący na różnych odcieniach jednego koloru przełamany czernią! Może beżowy golf, camelowe cygaretki, czarna marynarka i szpilki? Szykownie i ciepło! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Sweter w total looku – stylizacja w kolorach jesieni Jeśli mowa o total lookach to kolejny trend, na który warto postawić tej jesieni! Beżowe kardigany nosimy do topów w kolorze ecru i spodni w piaskowym odcieniu. Prosty, śliwkowy golf możesz połączyć z cygaretkami w bordo i marynarką w szaro-brązową kratę. Camelowy sweter stworzy genialny duet ze skórzaną spódnicą midi w brązie. A szary kardigan zapinany na guziki możesz połączyć z szarymi jeansami z wysokim stanem. Będzie stylowo, oryginalnie i w 100% w trendach! Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze