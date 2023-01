Swetry z suwakiem. Ten hit zapisze się w modzie na lata

Sweter w paski — pokochał go cały Instagram

Kolejna propozycja to sweter hiszpańskiej marki Mango. Głównym składem tego swetra jest wiskoza, która zapewni ci ciepło i komfort. Noszenie tego modelu zapoczątkowały skandynawskie instagramerki, ale szybko stał się on trendem w całej Europie. Sweter w paski będzie pasował zarówno do codziennych, jak i eleganckich stylizacji. Możesz także włożyć go na golf lub prostą białą koszulę — to zestawienie jest często spotykane w świecie mody.