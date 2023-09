Świat Mistrza Beksińskiego. Najbardziej intrygujący polski malarz w mariażu sztuk muzycznych i wizualnych

- Świat Mistrza Beksińskiego to wydarzenie nie tylko dla miłośników malarza, ale również (a może przede wszystkim) dla tych, którzy kochają eksplorować i doświadczać jeszcze większej dawki emocji w kontakcie ze sztuką. Połączenie prac Mistrza z niezwykle sugestywną muzyką, której kochał słuchać, jest przeżyciem wszechogarniającym, poruszającym na wielu poziomach, a także nieraz wstrząsającym, jak twierdzą uczestnicy poprzednich edycji. Zabieramy publiczność do oryginalnego świata samego mistrza, można powiedzieć, że zbliżamy się do jego myśli, a już na pewno jesteśmy całkowicie w atmosferze, w której artysta żył i tworzył. To naprawdę niesamowite doznanie dla każdego, kto ceni sztukę wysoką – mówi Michał Barycki, producent wydarzenia z Fundacji Beksiński.