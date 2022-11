Świąteczny baśniowy świat Costa Coffee zaprasza do dzielenia się miłością

W baśniowej krainie Costa Coffee malutcy podróżnicy odkrywają niezwykłą filiżankę, która jest nośnikiem cudownego, rozgrzewającego napoju. Filiżanka jest pełna magii - w jednej chwili może zmienić się w kosz zeppelina, wygodną łódkę czy też miejsce do zażywania gorących kąpieli. A bogactwo słodkich skarbów, które w sobie skrywa, sprawia, że malutcy bohaterowie pokochają to niezwykłe miejsce i zostaną w nim na zawsze, dzieląc się swoją miłością z każdym, kto postanowi do niego zajrzeć.