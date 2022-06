Syndrom wypalenia randkowego. Frustracja zamiast radości

Kinga nie kryje, że kilka nieudanych randek z rzędu negatywnie wpłynęło na jej samopoczucie oraz samoocenę. – Zaczęłam się zastanawiać, co jest grane, że nie mogę z nikim miło spędzić czasu. Może to we mnie tkwi problem? Tak myślałam. Przeszło mi nawet przez myśl, że do końca życia będę już sama, skoro z nikim nie mogę się dogadać – wspomina Kinga.