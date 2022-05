Zbyt zmęczeni na seks. "Tłumaczył, że nie ma siły myśleć o zbliżeniu"

Z czasem jednak zaczęło ją to coraz bardziej irytować. - Widywaliśmy się tylko w weekendy. W tygodniu pisaliśmy sobie różne rzeczy związane z seksem i plany, co będziemy robić, kiedy już się zobaczymy. A gdy przychodziła sobota, on robił wszystko, żeby tylko do tego zbliżenia nie doszło. Jak nie film, to spacer. Albo słyszałam "później", albo "poczekaj, aż skończymy oglądać" - opowiada Agnieszka.