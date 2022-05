Po śmierci bliskiej osoby poczuły ulgę. "W końcu mogę żyć spokojnie"

Radzi, by po odejściu bliskiej osoby skupić się na najbardziej podstawowych potrzebach, robić to, co przynosi choć minimalne wytchnienie. Dla jednych będzie to rozmawa z bliskimi, a dla innych bycie w samotności. Ważne, żebyśmy dali sobie czas i troskę połączoną ze zrozumieniem czyli stan, który możemy nazwać samowspółczuciem. Jednak, gdy czas wcale nie działa na korzyść, a my czujemy się coraz gorzej, zachęca do skorzystania z pomocy specjalisty.