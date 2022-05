Szczoteczka soniczna dla dziecka – czy to dobry wybór?

Soniczne szczoteczki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci zapewniają znacznie skuteczniejsze mycie od swoich manualnych odpowiedniczek. Poza tym są w pełni bezpieczne również dla maluchów. Można znaleźć modele dostoswane do wieku dziecka, np. 3+, 7+. Są wyprodukowane w taki sposób, by przekonać dzieci do tego, że mycie zębów nie jest tylko przykrą koniecznością, ale jest także fajne. To wszystko przemawia za tym, by kupić dziecku szczoteczkę soniczną. Wspomniane "ale" dotyczy jedynie wieku dziecka. Stomatolodzy zachęcają, by mycie zębów zacząć od pojawienia się pierwszego ząbka. Warto, by pierwszym wyborem szczoteczki dla dziecka była ta manualna. Soniczne i elektryczne wersje warto wprowadzić wtedy, jak dziecko wyrobi sobie już właściwe nawyki higieniczne i nauczy operować się zwykłą szczoteczką.