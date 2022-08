Szczotka prostująca włosy - bezpieczniejsza alternatywa dla prostownicy?

Szczotka prostująca włosy to produkt 2w1 – rozczesuje i prostuje włosy. Jak to się dzieje? Szczotka ma podgrzewaną głowicę i część ząbków. Przeczesując nią pasma, wygładzasz je. Podobnie, jak w przypadku większości prostownic, szczotki prostujące także mają kilkustopniowe regulacje temperatury i antystatyczną technologię jonową, która zapobiega elektryzowaniu się włosów. Zasilane są kablem. Używa się ich tak jak szczotki – przeczesuje się nimi pasma, które pod wpływem działania temperatury, prostują się. Różnica jest taka, że szczotką prostującą czeszemy włosy od spodu, by odbić je od nasady, pasmo po paśmie. Ważne jest to, aby dość wolno przesuwać ząbkami po włosach, tak by temperatura zdążyła wyprostować pasma. Zazwyczaj wyprostowanie całych włosów trwa do 10 minut. To świetne rozwiązanie dla osób, które mają puszące się, trudne do ujarzmienia włosy. Za jednym zamachem rozczesują i prostują swoje kosmyki. Jednak posiadaczki mocno kręconych włosów mogą być nie do końca zadowolone z działania szczotki – działa delikatniej od prostownicy i może nie poradzić sobie ze sprężynkami. Delikatne działanie może być także postrzegane jako mocna strona tego urządzenia – szczotka nie nagrzewa się do tak wysokich temperatur, jak prostownica, nie niszczy więc tak bardzo włosów.