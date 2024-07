Ta Typiara w programie "Pasja jest kobietą". Jaka jest naprawdę Barbara Cichocka-Mruk?

Barbara Cichocka-Mruk potrafi rozbawić do łez, naśladując typy osób, z którymi każdy z nas miał kiedyś styczność. Filmiki Tej Typiary to ukazanie wielu scenek w krzywym zwierciadle, które często są trafnym odwzorowaniem rzeczywistości. Jej filmiki zdobyły ogromną popularność, a liczba obserwujących na TikToku i Instagramie przekracza setki tysięcy.

Ta Typiara to dla Barbary także forma autoterapii. Tworzenie filmików pomaga jej spojrzeć na problemy z dystansem i zresetować głowę po trudniejszym dniu. Jej komediowe treści są jednak nie tylko sposobem na osobiste odreagowanie, lecz także źródłem humoru i refleksji dla jej widzów.

Na pytanie skąd biorą się jej pomysły, odpowiada: - To są sytuacje z życia wzięte. Chociaż staram się nie parodiować bliskich mi osób, żeby nikogo nie urazić. Moje nagrania to taki mój sposób na luzowanie napięcia. Wiele osób odnajduje w nich siebie, co zawsze mnie cieszy.