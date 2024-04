Atakuje znienacka. Syndrom "zimnego ogona" to zły znak

Domowe zwierzęta mogą nabawić się wielu dolegliwości. Jedną z nich, nie do końca jeszcze znaną, jest tzw. syndrom zimnego ogona. Czym się objawia i jak pomóc pupilowi przetrwać ten trudny moment?

Syndrom zimnego ogona to porażenie tej części ciała czworonoga, a w zasadzie znajdujących się tam mięśni oraz nerwów. Co powinno zwrócić naszą uwagę? Pies, u którego wystąpiła ta tajemnicza przypadłość, nagle staje się osowiały, a jego ogon wygląda, jakby został w połowie złamany i jest wyraźnie wiotki.

Czworonóg nie chce nim machać ze względu na odczuwany ból. To z kolei sprawia, że może mieć problemy ze znalezieniem sobie wygodnej pozycji do spania.

Syndrom najczęściej pojawia się u psów latem, kiedy wskakują nagle do zimnej wody. Może jednak dopaść pupila np. zimą, gdy spędza dużo czasu na zabawach w śniegu czy lodowatych kałużach.

Okazuje się, że jedno lekarstwo na tę dolegliwość zwierzaka nie istnieje. Jeżeli mamy podejrzenia, że to właśnie syndrom zimnego ogona, ogrzewajmy go np. termoforem. Zwykle ból ustępuje po kilku dniach, zdarza się jednak, że utrzymuje się znacznie dłużej.

Aby mieć pewność, że pies nie złamał ogona, ale też, aby dowiedzieć się, jak mu pomóc przetrwać te bolesne chwile, warto udać się do weterynarza. W wyjątkowych sytuacjach specjalista może zalecić podanie środków przeciwbólowych.

