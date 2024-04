Wiele ras psów wyglądają dziś inaczej niż kiedyś. Niektóre zapłaciły wysoką cenę

W książce The Invention of the Modern Dog. Breed and Blood in Victorian Britain [Wynalezienie nowoczesnego psa. Rasa i krew w wiktoriańskiej Anglii] Michael Worboys, Julie-Marie Strange oraz Neil Pemberton przekonują, że XIX wiek był przełomowy nie tyle z powodu pojawienia się ras jako takich – te przecież istniały już wcześniej – ile ze względu na fakt myślenia o rasach, szczególnego definiowania Canis lupus familiaris. Początków definiowania ras należy szukać właśnie w tych słynnych wystawach psów. Wraz z nimi zmieniło się podejście do pozaludzkich zwierząt.