Tak ubrała się na konferencję ramówkową TVN. Dosłownie olśniła

Gwiazdy zjechały się do Sopotu na jesienną ramówkę stacji TVN. Co oznacza, że na antenę już wkrótce powrócą znane i lubiane formaty. Jednym z nich jest program "Top Model". Pierwszy odcinek 13. edycji będzie można obejrzeć już 4 września o godzinie 21:30.

Zrezygnowała z topu pod marynarką, za to stylizację uzupełniła srebrnymi czółenkami na szpilkach oraz masywnymi kolczykami w tym samym kolorze . Zaznaczmy, że srebro w ostatnich sezonach dominuje nad złotem. Wniosek? Joanna Krupa genialnie wykorzystała głośne trendy, a jednocześnie ubrała się tak, by wszyscy oniemieli z zachwytu.

