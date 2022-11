Tak zachowują się podczas wyprzedaży. "Klientka przycięła mi palce szufladą, bo nie było produktu, którego dla niej szukałam"

- Do tego szydzenie z bycia sprzedawcą. Niejednokrotnie słyszałam, jak rodzic mówił do dziecka: "kochanie, jak nie będziesz się uczyć, to skończysz jak ta pani". Nie raz i nie dwa ja albo moje koleżanki płakałyśmy przez to na zapleczu, bo przez 11 godzin byłyśmy cały czas na nogach, a co chwilę słuchałyśmy komentarzy, jakie to jesteśmy - wyznaje.