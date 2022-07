"Obrzydliwe brudaśnice". Monika Goździalska wykrzyczała, co myśli o Polkach

Monika Goździalska o zachowaniu kobiet podczas wyprzedaży

– Jedną z przyjemnych rzeczy było to, że spotkałam swoją obserwatorkę – pozdrawiam cię serdecznie, a reszta to był dramat z czarną dziurą w d*pie i po prostu obłęd. Wywieszone ubrania na przecenie są uj***ane, ubrudzone, ob**ane, wywalone – od ściągania, od samoopalaczy. Body wyglądają tak, że w ogóle nie wiem, jak można to wystawić na sprzedaż, a przede wszystkim, jak można to odłożyć na półkę – zaczęła, nie przebierając w słowach.