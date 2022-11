Nagrali jego rozmowę z żoną. Wydało się, jak ją traktuje

"Jeszcze do tego oburzony, że ona nie zawsze ma czas odebrać telefon. Przecież ona tam nie jest na wczasach, ale w pracy. On nigdzie nie pracuje? Z tego, co kojarzę, to on myślał, że zbudują dom w rok i od razu dwójka dzieci. A to wszystko tylko za jej pensję" - napisał jeden z użytkowników w facebookowej grupie fanów "Chłopaków do wzięcia". Ktoś inny dodał: "Co ona w Tancerzu widzi? Nie obrażam go, ale jakoś wydaje mi się, że on nie jest dobrym mężem, może się mylę, ale ona pracuje, a on co? Tylko się obraża, że ona rozmawiać nie może".