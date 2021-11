Te listy łamią serce. "Płaczemy za każdym razem, kiedy je czytamy"

Wśród obdarowywanych są nie tylko seniorzy, to także młodsze osoby z niepełnosprawnościami, które przebywają w DPS-ach. - Im też chcieliśmy pomóc, nie wykluczać nikogo, choć czasem niektórzy nam zarzucają, że prezent dostają osoby młodsze. To wynikło samo z siebie. Pamiętam historię kobiety, która miała 40 lat, chorowała na czterokończynowe porażenie mózgowe. Komunikowała się za pomocą jednej dłoni i wzroku. Napisała do nas piękny list. Poprosiła o specjalny komputer z myszką dla osób z trudnościami. Dostała go i napisała nam wzruszające podziękowania. Marzyła o czymś specjalnym i to dostała. Mówiła, że poczuła się ważna, że ma teraz sens życia. A nie było ją stać na zakup. Wyobraża sobie pani to, jak wpłynęło to na jej życie. Przestała leżeć i patrzeć w sufit, a zyskała kontakt ze światem. To był dość drogi prezent, ale często podopieczni proszą o bardziej przyziemne rzeczy – mówi organizatorka.