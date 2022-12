Te Święta mogą być inne. Już dziś widać, że kupujemy rozważniej, mniej impulsowo

Gorąco do tego zachęcam. We wrześniu tego roku, wspólnie z Too Good To Go świętowaliśmy 500.000 uratowaną wspólnie paczkę. To ogromny sukces oraz kolejna cegiełka pozwalająca nam walczyć z problemem marnowania jedzenia. W paczkach-niespodziankach od Carrefour najczęściej oferujemy tzw. mixy, czyli warzywa, owoce, pakowane wędliny i nabiał, pieczywo oraz jajka. To aż 87% oferowanej żywności w całej aplikacji Too Good To Go, co pokazuje jak ważnym jesteśmy partnerem tego przedsięwzięcia.