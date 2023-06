Te trzy kolory widać wszędzie. Sprawdź, co oznaczają

Fiolet, żółć i róż zdominowały wszystkie festiwale i branżowe imprezy. Gwiazdy wybrały je nie bez powodu. Przyciągają spojrzenia i pobudzają do działania. Każdy niesie za sobą konkretne przesłanie. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojej osobowości.

- Obserwujemy wielki powrót kolorów - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Urszula Kamińska, stylistka zajmująca się psychologią ubioru. - Wiosna i lato to czas przebudzenia, zarówno w naturze, jak i w modzie.

- W tym sezonie bardzo modne są kolory zdecydowane: amarantowy, fioletowy, żółty i różowy. Dobrym pomysłem jest noszenie ich w wersji total look. Można też zestawić je z bielą, beżem lub szarością, które jeszcze mocniej podkreślą ich wyrazistość.

Kolor a psychika. Może zmienić więcej, niż ci się wydaje

Kolory, którymi otaczamy się na co dzień, mają bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy i jak odbierani jesteśmy przez innych. Nie tylko dodają nam urody, ale odzwierciedlają nastrój, uczucia i emocje, a nawet stymulują układ nerwowy. Mogą wzmacniać kreatywność, motywować lub relaksować i koić zmysły.

- Wybierając jakikolwiek strój zacznijmy od koloru - apeluje Urszula Kamińska. - Cieszę się, że Polki coraz częściej sięgają po odważne barwy.

- Istnieje zjawisko zwane "dopamina dressing", oznaczające noszenie ubrań i dodatków, oddziałujących na zmysły. Dzięki stylizacjom można w prosty sposób poprawić sobie humor. Jeśli postawimy na odpowiedni kolor, nasz dzień stanie się lepszy. To naprawdę ma duży wpływ na naszą psychikę - podsumowuje stylistka i dodaje:

- Nawet, jeśli czujemy się źle, warto nie rezygnować z dobrze dobranej stylizacji. Może ona mieć wartość wspierającą i podnieść nasze poczucie. Im trudniejszy mamy dzień, tym chętniej powinnyśmy postawić na zestaw, w którym czujemy się jak milion dolarów. Mamy wtedy szansę zmienić ten wewnętrzny stan. Dodatkowo, komplementy, które usłyszymy, mogą wywołać uśmiech na naszej twarzy.

Jaki kolor w takim razie wybrać? W tym sezonie najlepiej sprawdzi się róż, żółć, bądź fiolet. To kolory, które nie pozwolą ci zniknąć w tłumie. Dodatkowo, niesamowicie pobudzają do działania i sprawiają, że nawet najgorszy dzień będzie bardziej znośny. Każdy z nich symbolizuje jednak co innego.

Przez różowe okulary

W tym sezonie wiele gwiazd postawiło na róż, i to w stylizacji total look. Wiele gwiazd wybrało mocny i soczysty, cukierkowy odcień.

Francuska aktorka Clotilde Courau cała na różowo © East News | PATRICIA DE MELO MOREIRA

Obecnie kolor ten w Polsce i w krajach kultury zachodniej kojarzony jest przede wszystkim z kobiecością.

Co ciekawe, przez wieki jako kolor energetyczny, przypisywany był chłopcom, a niebieski kojarzony z delikatnością – dziewczynkom. Kobiety zaczęły nosić różowy dopiero po Drugiej Wojnie Światowej. Stało się tak dlatego, że mężczyźni "przejęli" kolor niebieski – zarówno mundury jak i stroje robocze były w odcieniach niebieskiego.

Kolor przyjął wtedy typowo kobiece atrybuty. Wiążą się z nim takie cechy jak empatia, skłonność do wzruszeń, wrażliwość, pewność siebie, uczuciowość i miłość. W przeciwieństwie do czerwieni, nie jest to jednak miłość aż tak gorąca i namiętna, ale czuła i delikatna.

Róż odpręża i napawa optymizmem. Nie bez przyczyny powstało powiedzenie "patrzeć przez różowe okulary". Czasem kojarzony jest jednak z przesadną beztroską i bujaniem w obłokach.

Sylwia Grzeszczak © AKPA | AKPA

Dużo jednak zależy od odcieniu. Jak powszechnie wiadomo, róż uzyskuje się w wyniku połączenia dwóch kolorów: białego i czerwonego. W zależności od tego, którego z nich będzie więcej, kolor może być bardziej ognisty i namiętny lub czuły u delikatny.

Mocny, tak zwany "wściekły" róż pobudza do działania, a czasem działa nawet ostrzegawczo. Z kolei jego delikatny, pudrowy odcień uspokaja i odpręża.

Aleksandra Adamska i Bartosz Porczyk postawili na blady róż © Licencjodawca | AKPA

Żółty, czyli "patrzcie na mnie"

- Żółty to kolor słońca. Aż krzyczy "patrzcie na mnie, patrzcie jak rozkwitam, jak pięknie wyglądam" - mówi stylistka Urszula Kamińska. Gwiazdy, które go wybrały, zdecydowanie nie chciały stać z boku.

Katarzyna Cichopek na gali Telekamery Tele Tygodnia 2023 © AKPA | AKPA

Żółty oznacza światło i majestat. Przejął on w pewnym sensie symbolikę złota, które "reprezentowało splendor rajskiej światłości, przestrzeń idealną, boską. Najszlachetniejsze, najtrwalsze, (...) było symbolem pierwiastka duchowego, boskiego światła i przymiotów Boga. Dlatego często pozłacano dachy pałaców i świątyń" - czytamy na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kolor ten był czczony przez Majów oraz Egipcjan. W Chinach kojarzył się z cesarzem.

Heidi Klum w odważnej, żółtej kreacji © EAST_NEWS | David Fisher/Shutterstock

Możemy mieć pewność, że stawiając na żółtą stylizację, nie przejdziemy niezauważone. Barwa ta przyciąga uwagę (nie bez powodu wykorzystywana jest w znakach drogowych czy elementach odblaskowych jak np. kamizelki), wpływa również na nasze samopoczucie.

Działa pobudzająco i pomaga pozbyć się zmęczenia. Stymuluje mózg, a dodatkowo wprawia w dobry nastrój i pobudza naszą kreatywność. Niesie dużą dawkę pozytywnej, ciepłej energii. Stymuluje pracę układu nerwowego, poprawia pamięć i wyostrza zmysły.

Sandra Kubicka w zjawiskowej sukience © AKPA | AKPA

Duchowy fiolet. Tego teraz potrzebujemy

Dużym zaskoczeniem jest zdobywający ogromną popularność fiolet. Z jednej strony jest kolorem bogactwa, z drugiej symbolizuje tajemniczość i duchowość.

- Do tej pory nie był zbyt popularny, ale teraz rośnie w siłę. To kolor, który kojarzy się z luksusem, ale też z duchowością i rozwojem. Odzwierciedla potrzeby, które pojawiły się w ludziach - stwierdza Urszula Kamińska.

Jessica Mercedes w królewskim fiolecie © AKPA | AKPA

Ze względu na rzadkość fioletowego barwnika odzież w tym kolorze była niegdyś zarezerwowana wyłącznie dla arystokracji. W starożytnym Rzymie purpura była kolorem senatorów, sędziów i generałów, a także cesarza.

W wielu systemach wierzeń fioletowy jest kolorem oczyszczenia i uzdrowienia, symbolizuje kreatywność oraz oświecenie. Kojarzy się z intuicją i wewnętrzną pewnością siebie. Emanuje łagodnością, spokojem i stabilnością – tym, za czym wielu bardzo tęskni w obecnych czasach.

Roksana Węgiel w fioletowym total look © AKPA | AKPA

Kojarzy się z elegancją, wrażliwością, a nawet magią. Z jednej strony podkreśla luksus i wyjątkowość i szlachetność, z drugiej duchowość i intuicję. Pobudza wyobraźnię i pomaga zachować emocjonalny spokój. Łagodzi stres i pozytywnie wpływa na nastrój. Poprawia koncentracje i koi nerwy. Sprzyjać kreatywnemu myśleniu.

Blanka w fiolecie © Licencjodawca | AKPA

Podsumowując, jeśli chcesz podkreślić swoją delikatność i wrażliwość - postaw na róż. Pragniesz zabłyszczeć i skupić na sobie wzrok - wybierz żółty. Jeśli szukasz wytchnienia w tym zabieganym świecie - ubierz się na fioletowo. Znajdź odcień, który najlepiej będzie pasował do twojej karnacji i koloru włosów, a przede wszystkim eksperymentuj, bo koloru nigdy dość!