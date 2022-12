Te znaki zodiaku czują do siebie niechęć. Nie potrafią się dogadać

Dla wielu osób astrologia jest drogowskazem, który pomaga im w podejmowaniu codziennych decyzji. Horoskopy określają nie tylko to, co stanie się w przyszłości, ale też opisują międzyludzkie relacje. Nie wszystkie znaki zodiaków mogą bowiem stworzyć harmonijny związek. Niektóre od początku znajomości będą odczuwały do siebie niechęć.