Tess Holliday o fenomenie sukienki w truskawki. "To podwójny standard"

Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca zajrzeliście na TikToka lub Instagram, mogła wam się rzucić w oczy pewna sukienka. Nie, nie, tym razem nie chodzi o to, czy jest ona niebieska, czy złota. Sukienka, o której mowa to tiulowa kreacja wyszywana w drobne truskawki. Lirika Matoshi, projektantka z Kosowa, która tworzy w Nowym Yorku, stworzyła sukienkę rok temu. W styczniu Tess Holliday założyła ją na galę rozdania Grammy. A w sierpniu sukienka opanowała Tik Toka.

Najsłynniejsza sukienka sezonu

W styczniu Tess Holliday, za sprawą tiulowej sukienki w truskawki, została okrzyknięta najgorzej ubraną gwiazdą na gali Grammy. Jej kreację uznano za kiczowatą i tandetną, a Instagram modelki plus-size i aktywistki zalały niepochlebne komentarze. Co takiego stało się, że teraz sukienka jest przedmiotem westchnień milionów?

Zdaniem Holliday chodzi o to, jakie kobiety zaczęły się w niej pokazywać. Jakie? Szczupłe. W rozmowie z magazynem "People" modelka powiedziała: "Od razu wiedziałam, co jest powodem, dla którego sukienka zdobyła taką popularność siedem miesięcy po tym, jak ją założyłam. Chodzi o to, że teraz noszą ją ludzie uznawani powszechnie za pięknych, wpisujący się w społeczne kanony i posiadający typ sylwetki, który jest akceptowalny".