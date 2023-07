Think pink, czyli wybierz swoje wymarzone gadżety w stylu Barbie

Nieodłącznym dodatkiem do telefonu są rzecz jasna słuchawki. Dzięki nim możemy cieszyć się podcastami i ulubioną muzyką wszędzie tam, gdzie się akurat znajdujemy. Nieważne, czy cenisz sobie duże słuchawki nauszne, czy wolisz bezprzewodowe kompakty do uszu – w obu przypadkach bez trudu znajdziesz model w najmodniejszym kolorze tego sezonu, czyli w odcieniu Barbie pink. Słodkie, stylowe i przyciągające wzrok, a do tego nowoczesne i niezawodne – takim słuchawkom trudno się oprzeć, a jeszcze trudniej się z nimi rozstać, gdy staniemy się ich posiadaczami. Wybierz swój wymarzony model i słuchaj muzyki na okrągło!