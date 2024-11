To mało znana maść. Uratuje skórę z każdej opresji

Maść arnikowa jest często używana do łagodzenia siniaków, stłuczeń oraz ugryzień owadów. Jej zastosowanie obejmuje również zmniejszanie obrzęków oraz bólu w przypadku skręceń. Zaleca się aplikację na zmienione obszary nawet do czterech razy dziennie, ale zawsze z umiarem, dbając o to, by nie stosować jej na otwarte rany i pęcherze.