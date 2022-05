"To maraton, a nie sprint". Tak wyglądają relokacje rodzin z Ukrainy

- Nie wiedziałam, co robić. Czy fundować dzieciom kolejną traumę? Chciałam jej załatwić rozmowę z psychologiem i przewieźć do miejsca, gdzie mogłaby walczyć z nałogiem. Nie zdążyłam. Wyjechała do koleżanki do Iławy, urwał się z nią kontakt.