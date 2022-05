Rzuciły wszystko, aby pomóc samotnym kobietom z Ukrainy. "Chcemy, aby były bezpieczne i niezależne"

Podróż trwała 24 godziny. Alina miała tylko jedną małą butelkę wody dla siebie i córki, którą musiała oszczędzać - nie było wiadomo, kiedy będzie możliwość zdobycia czegoś, co ugasi pragnienie. Po przyjeździe do Lwowa miała udać się taksówką do brata byłego męża, który miał pomóc znaleźć bezpieczne miejsce. Na kobietę czekała kolejna niespodzianka. Taksówkarz zażyczył sobie bowiem dwa tysiące dolarów za przejazd. Następnego dnia przyjechała ponownie do Lwowa, aby wyjechać z Ukrainy. Znalazła się na dworcu Warszawa Zachodnia, a następnie została przetransportowana na halę w Nadarzynie, gdzie spędziła z córką pięć nocy, podczas których pracowała jako wolontariuszka.