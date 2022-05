Ukraińcy wracają do ojczyzny. Dane ONZ mówią o ponad dwóch milionach

Mieszkańcy Ukrainy masowo wyjeżdżali z kraju do sąsiadujących państw, gdy wybuchła wojna z Rosją. Wielu z nich nie wyobraża sobie jednak, by opuścić ojczyznę na zawsze, więc albo planuje powrót, albo już wróciło do domu. Zgodnie z danymi zebranymi przez agencję ONZ ds. uchodźców ponad 2 miliony osób zdecydowały się na taki krok.