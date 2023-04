To najstarsza kotka świata. Pierwszy właściciel przygarnął ją w ubiegłym wieku

Po dekadzie właściciel Flossie zmarł, a kotkę na 14 kolejnych lat przygarnęła jego siostra. Po śmierci drugiej opiekunki, zwierzę trafiło na trzy lata do syna pierwszego właściciela, jednak ze względów osobistych, ten był zmuszony oddać kotkę do organizacji. Tak trafiła do doświadczonej opiekunki Vicki Green.