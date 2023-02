To świadczenie wzrośnie o blisko 600 zł. Kto może na nie liczyć?

Emerytura honorowa to dodatkowe świadczenie przysługjące pewnej grupie polskich seniorów. Ma konkretną wartość, a warunkiem jego uzyskania jest ukończenie określonego wieku. Co istotne - świadczenie wypłacane jest co miesiąc i jest ono dożywotnie. Oprócz niego senior dostaje też swoją dotychczasową emeryturę.