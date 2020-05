Tomasz Kammel z płatkami pod oczy. "Najlepszy kosmetyk dla faceta to mydło. Wielu z nas tak sądzi"

Tomasz Kammel dba o wygląd

Potem Kammel zwraca się do kobiet, które stanowią 80 proc. jego obserwatorów na Instagramie. Prosi je – pół żartem, pół serio – by wzięły się za swoich partnerów, tak jak zrobiła to jego ukochana. "Najlepszy kosmetyk dla faceta to mydło. Wielu z nas tak sądzi. Moje drogie, jeżeli macie w domu wyznawcę tej filozofii, ten wpis jest na pewno dla nas" – przekonuje.