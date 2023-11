TOMASZ UMBRAS ZE ZŁOTĄ NITKĄ SIÓDMA EDYCJA ŁÓDŹ YOUNG FASHION DOBIEGŁA KOŃCA

Futurystyczne, niezwykle precyzyjnie wykonane filcowe formy i udana próba stworzenia nowego świata łączącego to, co ludzkie, z tym, co zwierzęce, zdecydowały, że to Tomasz Umbras kolekcją "Return of the Witch" wywalczył nagrodę główną w prestiżowym konkursie "Złota Nitka". Uroczysta gala finałowa zakończyła dziś tegoroczną edycję Łódź Young Fashion.