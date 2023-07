TOP 5 depilatorów świetlnych na lato 2023

Depilator PHILIPS Lumea z aż czterema nasadkami w zestawie!

Depilator Philips Lumea wysyła delikatne impulsy światła do cebulki włosa, wytwarzając ciepło i stymulując ją do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy wypadają naturalnie i ponownie nie wyrastają. Już po 3 zabiegach, redukcja włosków sięga nawet do 92 procent. Prezentowany model dysponuje aż pięcioma poziomami intensywności pracy. Dostępne nasadki pozwalają depilować okolice skóry twarzy, bikini, ciała i pach. Lumea została stworzona we współpracy z lekarzami dermatologami, którzy poddawali ją testom przez wiele lat. Efektem jest bezpieczne urządzenie, które wpływa tylko na włosy, a nie skórę.