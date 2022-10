Top 5 porad, aby twoja skóra była szczęśliwa jesienią

3. Zamień lekki krem ​​nawilżający na bogatszy w składniki nawilżająco-odżywcze

Zmiany poziomu wilgotności i temperatury mogą czasami powodować rozdrażnienie naszej skóry, dlatego dobry krem na dzień i na noc to must have na Twojej toaletce. Ultranawilżający krem do twarzy na dzień Mohani z kolekcji Norweski Wiatr powstał z połączenia łagodnej mocy hydrolatu różanego z silnym działaniem oleju z jagód lingonberry. Zawarty w kremie hydrolat z róży damasceńskiej załagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry. Poprawi także mikrokrążenie i dotleni komórki naskórka. O intensywne nawilżenie Twojej cery zatroszczy się olej z jagód lingonberry, który jest bogatym źródłem witamin A, B, C oraz E. Zawarte w oleju kwasy tłuszczowe wzmocnią naturalną barierę ochronną cery. W kremie znajdziesz również cenny ekstrakt z kasztanowca, który uszczelnia kruche ścianki naczyń krwionośnych, wzmacnia skórę, dodaje jej elastyczności i delikatnie wygładza. To prawdziwe złoto Skandynawii. Unikalna kombinacja delikatnie otuli Twoją skórę, głęboko ją nawilży i ukoi, dbając o jej najważniejsze potrzeby. A intensywnie regenerujący krem na noc jest sprzymierzeńcem Twojej skóry w walce o jej dobry, zdrowy i świeży wygląd. Intensywnie regeneruje zmęczoną i poszarzałą cerę, dostarczając jej solidną dawkę nawilżenia. Skład kremu uzupełnia olej z nasion rokitnika, który pomoże poprawić elastyczność cery i wyrównać jej koloryt. Rokitnik to silny sprzymierzeniec cery dojrzałej i nadwrażliwej, z nadprodukcją sebum i przebarwieniami.