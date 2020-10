Trendy jesień 2020. Gwiazdy i influencerki noszą te botki

Trendy jesień 2020: Masywne, motocyklowe botki

Botki, które noszą gwiazdy i influencerki: Kowbojki w stylu boho

Modne botki na jesień 2020: Jasne trapery

Kiedyś kojarzone były jedynie z wycieczkami górskimi. Dziś wracają do łask i są modową perełką. Jasne trapery: za kostkę, ale też takie do kolan to hit na jesień 2020. Pożądane modele są w kolorach bieli, kremowe czy beżowe. To absolutny mast have sezonu, który jest przy okazji bardzo wygodny i doskonale sprawdzi się na co dzień. Takie buty na jesień 2020 ma już Monika Jagaciak czy Julia Wieniawa.