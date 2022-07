Tropi losy polskich rodzin. "Dla niektórych tytuły liczą się bardziej niż moralność"

Większość na szczęście ma dystans do siebie. Zdarza się, że część klientów reaguje agresją lub wyparciem. Pracując w Żydowskim Instytucie Historycznym, spotykałam osoby, które podejrzewały u siebie żydowskie korzenie. Gdy mówiłam im, że wszyscy przodkowie od pokoleń należeli do tej samej parafii katolickiej, niechętnie przyjmowali to do wiadomości. Czasem po latach odkrywamy prawdziwą historię rodziny, która różni się od tego, co było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niektórzy przeżywają szok, ale inni mogą poczuć też ulgę. Zamykają stary rozdział i zaczynają żyć na nowo. Tropienie przodków warto rozpocząć bez oczekiwań. W trakcie poszukiwań możemy się miło zaskoczyć lub otworzyć puszkę Pandory, odkrywając przy tym pilnie strzeżony sekret.