Trudno oderwać wzrok. Spódniczka nagle się zsunęła

Bar Refaeli - kim jest?

Bar Refaeli to modelka oraz prowadząca izraelską wersję programu "X Factor". W wieku 15 lat podpisała kontrakt z agencją modelek, dzięki któremu wzięła udział w sesjach zdjęciowych do wielu katalogów. Pojawiła się na okładkach światowych magazynów takich jak: "Elle", "Cosmopolitan", "Vogue", "Glamour" czy "Harper’s Bazaar". W 2009 roku wystąpiła w reklamie marki Victoria’s Secret wraz z zespołem Aerosmith. Modelka przez wiele lat spotykała się z aktorem Leonardo DiCaprio. Rozstali się w 2011 roku, a dwa lata później Bar poznała biznesmena, z którym jest do dziś. W 2015 wzięła ślub, a także urodziła trójkę dzieci.